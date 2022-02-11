Рязанская мэрия лишила лиценции перевозчика маршрута № 82

По информации мэрии, перевозчик более трех дней не выпускал ни одного рейса, предусмотренного расписанием.

Рязанская мэрия лишила «РязаньПассажирТранс» лицензии на маршруте № 82. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Действие свидетельства о прекращении маршрута прекращено в связи с тем, что «РязаньПассажирТранс» не пускал по маршруту транспортные средства в течение трех и более дней подряд. Маршрут официально прекратил действовать с 11 февраля.

Ранее к работе перевозчика также были претензии. В 2019 и 2020 году «РязаньПассажирТранс» переносил сроки по переходу на автобусы большей вместимости, а в 2020 году компания отказалась закупать автобусы среднего класса и продолжила оказывать услуги на автобусах малого класса.

«Вопросы качественного транспортного обслуживания микрорайона Недостоево и Октябрьского городка находятся на контроле руководства управления транспорта и будут решаться в оперативном порядке», — говорится в сообщении.

Ранее рязанцы начали сбор подписей на возвращение маршрутки № 82. За неделю местные жители собрали более 700 подписей.