\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
-1°
Сбт, 12
-3°
Вск, 13
ЦБ USD 74.99 0.27 12/02
ЦБ EUR 85.36 -0.02 12/02
Нал. USD 74.76 / 75.70 15:42
Нал. EUR 85.21 / 85.95 15:42
Новости
Публикации
«Читай-город»: как выбрать идеальную книгу в подарок
14 февраля в более чем 40 странах мира пройдет междунар...
2 часа назад
244
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
9 февраля 11:53
2 144
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 февраля 12:23
3 563
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
3
15 745
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанская мэрия лишила лиценции перевозчика маршрута № 82
По информации мэрии, перевозчик более трех дней не выпускал ни одного рейса, предусмотренного расписанием.

Рязанская мэрия лишила «РязаньПассажирТранс» лицензии на маршруте № 82. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Действие свидетельства о прекращении маршрута прекращено в связи с тем, что «РязаньПассажирТранс» не пускал по маршруту транспортные средства в течение трех и более дней подряд. Маршрут официально прекратил действовать с 11 февраля.

Ранее к работе перевозчика также были претензии. В 2019 и 2020 году «РязаньПассажирТранс» переносил сроки по переходу на автобусы большей вместимости, а в 2020 году компания отказалась закупать автобусы среднего класса и продолжила оказывать услуги на автобусах малого класса.

«Вопросы качественного транспортного обслуживания микрорайона Недостоево и Октябрьского городка находятся на контроле руководства управления транспорта и будут решаться в оперативном порядке», — говорится в сообщении.

Ранее рязанцы начали сбор подписей на возвращение маршрутки № 82. За неделю местные жители собрали более 700 подписей.