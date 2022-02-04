За неделю рязанцы собрали более 700 подписей за возвращение маршрутки № 82

Напомним, с 12 января изменилась схема движения маршрутки: теперь автобусы № 82 не ходят до Недостоева. Их заменила маршрутка № 55. Жители недовольны изменениями.

В Рязани продолжается сбор подписей за возвращение маршрутки № 82. Информация об этом в пятницу, 4 февраля, появилась в группе « Новости Рязани Вконтакте ».

О сборе подписей стало известно 29 января. За это время рязанцы собрали более 700 подписей.

«Петицию за возвращение 82-й маршрутки подписали более 100 человек. Еще 600 подписей вживую собрали местные активисты», — написали в соцсетях.

Напомним, с 12 января изменилась схема движения маршрутки: теперь автобусы № 82 не ходят до Недостоева. Их заменила маршрутка № 55. Жители недовольны изменениями.