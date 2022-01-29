Рязанцы начали сбор подписей за возвращение маршрутки № 82

В Приокском начали собирать подписи за возвращение 82-й маршрутки. Об этом 29 января сообщается в соцсетях.

В Приокском начали собирать подписи за возвращение 82-й маршрутки. Об этом в субботу, 29 января, сообщается в соцсетях.

По словам местных жителей, из Приокского невозможно выехать в часы пик.

Напомним, с 12 января изменилась схема движения маршрутки: теперь автобусы № 82 не ходят до Недостоева. Их заменила маршрутка № 55. Жители недовольны изменениями.