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Названа причина смерти актрисы Евгении Брик
О заболевании знали только близкие люди, поэтому для многих смерть артистки стала неожиданностью.

У Евгении Брик, которая умерла на 41-м году жизни, было онкологическое заболевание. Об этом рассказала актриса Юлия Ауг, передает РИА Новости.

О заболевании знали только близкие люди, поэтому для многих смерть артистки стала неожиданностью.

Юлия Ауг отметила, что Брик была потрясающей.

«Для меня это абсолютный шок. Она была просто невероятная, прекрасная, была настолько хорошим человеком! Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря», — сообщила Ауг.

Напомним, Евгения Брик — супруга режиссера Валерия Тодоровского. Она известна по ролям в таких фильмах, как «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Елки 1914».