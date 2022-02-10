В Рязани задержали мошенника из Воронежской области

Он забрал и не вернул фотооборудование на 200 тысяч рублей.

В Рязани задержали мошенника из Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 35-летний рязанец и сообщил, что пропало фотооборудование.

Полицейские узнали, что он разместил в интернете объявление о сдаче оборудования для студийной съемки в аренду. На это отозвался житель южного региона. Он сообщил, что у него появился заказ на фотосессию.

Приехав к владельцу, мужчина решил взять оборудование. При этом деньги он пообещал выплатить после выполнения заказа с возвратом имущества. Забрав устройства, клиент перестал выходить на связь. На руках у него остались только персональные данные мужчины, которые оказались поддельными.

Оперативники выяснили, что к хищению причастен 23-летний житель Воронежской области. Полицейские приехали, нашли и задержали его.

По предварительным данным, мужчина нашел объявление. Злоупотребив доверием рязанца, он забрал фотоаппарат, объективы, штативы и осветительные приборы на 200 тысяч рублей. Позже он привез оборудование домой и продал.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.