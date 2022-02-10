В полиции рассказали подробности ДТП со скорой в Песочне

ДТП произошло в 8:30 на пересечении улиц Новоселов и Советской Армии. Скорая двигалась с включенными проблесковыми маячками и столкнулась с «пятнадцатой».

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили подробности ДТП с автомобилем скорой помощи в Песочне.

ДТП произошло в 8:30 на пересечении улиц Новоселов и Советской Армии. Скорая двигалась с включенными проблесковыми маячками и столкнулась с «пятнадцатой».

От удара «ВАЗ» отбросило на припаркованные машины Skoda и Renault. В ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.