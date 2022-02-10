Рязанские торговые центры вновь обратились к Любимову

Рязанцы просят губернатора отменить наличие QR-кодов для посещения торговых центров.

Владельцы и представители рязанских торговых центров вновь обратились к губернатору Николаю Любимову. Они написали обращение, которое подписали руководители крупных ТРЦ города.

Рязанцы просят губернатора отменить наличие QR-кодов для посещения торговых центров.

«Данная норма утратила какой-либо смысл, так как по сравнению с карантином для людей, которые точно контактировали с заболевшим, наличие QR-кода является более виртуальной и в десяти раз менее эффективной мерой», — говорится в сообщении.

Руководители торговых центров считают, что наличие ограничений для контактных людей не имеет какой-либо смысла.

Они отметили, что снятие ограничений позволит бизнесу работать в нормальном режиме и будет способствовать восстановлению отраслей, большинство предприятий которых относятся к малому и среднему бизнесу.