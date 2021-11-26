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Арендаторы рязанских торговых центров обратились к Николаю Любимову
По словам представителей, из-за входа в центры по QR-кодам число посетителей снизилось на 80-90%.

Арендаторы рязанских торговых центров «Атрон-Сити», «Премьер» и «Малина» обратились к губернатору Николаю Любимову. Письмо было опубликовано в соцсетях в пятницу, 26 ноября.

По словам представителей, из-за входа в центры по QR-кодам, число посетителей снизилось на 80-90%. Из-за этого у многих арендаторов нет источника дохода и они не могут себе позволить оплату помещений. Они отметили, что на протяжении «нерабочих дней» выплачивали зарплату сотрудникам и сейчас продолжают «выполнять социальные обязательства».

В ТРЦ «Премьер» отметили, что из-за введенной системы QR-кодов неясны перспективы дальнейшей работы, в том числе и в новогодние праздники.

«Мы сейчас находимся в полном недоумении и растерянности. Мы не может спрогнозировать нашу доходность, соответственно на ближайшие месяцы под угрозой возможность оплачивать заработную плату персоналу, арендные платежи и т. д. Наш бизнес практически поставлен на грань прекращения своего существования», — указано в письме арендаторов центра.

В ТЦ «Атрон-Сити» и «Малина» отметили, что некоторые представители схожего бизнеса продолжили работу в обычном режиме. Из-за этого произошло «перераспределение потоков посетителей в другие торговые организации».

«Люди, привыкшие покупать все в одном месте, были вынуждены тратить больше времени на логистику, активнее пользоваться общественным транспортом, посещать магазины и рестораны в разных и неудобных для себя местах», — подчеркнули в письме сотрудники торговых центров. Они призвали губернатора снять ограничения на работу.

В итоге собраны 44 подписи в ТЦ «Малина», 36 — в «Атрон-Сити» и 120 — в «Премьере».

Ранее сообщалось, что власти встретятся с представителями торговых центров и бизнесменами 1 декабря.