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Любимов поручил обеспечить эффективную работу пунктов экспресс-тестирования на COVID-19
Глава региона заявил, что обстановка с заболеваемостью в Рязанской области остается напряженной. Он отметил, что усилия направлены на остановку распространения штамма «омикрон». В регионе действует карта по противодействию его распространению.

Губернатор Николай Любимов дал поручения, которые касаются противоэпидемиологических мер по коронавирусу в регионе. Об этом сообщил сайт областного правительства.

Глава региона заявил, что обстановка с заболеваемостью в Рязанской области остается напряженной. Он отметил, что усилия направлены на остановку распространения штамма «омикрон». В регионе действует карта по противодействию его распространению.

«Основная задача — обеспечить высокую готовность региона к любому развитию ситуации с COVID-19. И, конечно, самое важное — сохранение здоровья, жизни людей», — сказал Николай Любимов.

Губернатор заявил, что усиленными темпами нужно продолжить вакцинацию населения от коронавируса.

Должна быть максимально четко организована работа учреждений первичного и амбулаторного звена, «на которых сейчас лежит основная нагрузка. Важно существенно увеличить охват тестированием. Своевременная диагностика ковида имеет огромное значение», — добавил глава региона.

Он отметил, что Рязанская область — единственный регион, где работают пункты экспресс-тестирования на коронавирус. По его словам, инициатива оказалась очень востребованной.

«Я убедился в этом лично, посетив один из пунктов и поговорив с рязанцами», — сказал Любимов.

Он поручил региональному минздраву и всем, кто задействован в инициативе, обеспечить эффективную работу пунктов тестирования.

«Людям это нужно. Очередей быть не должно, потому что на улице все-таки холодно. Если будет необходимость, нужно открывать дополнительные пункты», — сказал губернатор.

Любимов подчеркнул, что важно обеспечить контроль за тем, чтобы рязанцы с положительным тестом получили своевременное и адекватное лечение.

«Необходимо продумать такое сопровождение пациента. Прошу это оперативно организовать», — сообщил он.

Также глава региона поручил продолжить информировать жителей региона о возможности быстро обследоваться на коронавирус и получать результат за 7-10 минут.