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Жильцов дома на улице Пушкина, где произошел взрыв, разместят в Дворце молодежи
Об этом сообщила мэр Рязани Елена Сорокина в своем Telegram-канале.

Жильцов дома на улице Пушкина, где произошел взрыв, разместят в Дворце молодежи. Об этом сообщила мэр Рязани Елена Сорокина в своем Telegram-канале.

Глава администрации сообщила, что находится на месте происшествия.

«Сейчас главное — поддержать людей, обогреть, напоить горячим чаем, тем, кому это необходимо, предоставить места в пункте временного размещения в Дворце молодежи», — написала мэр.

Также Сорокина уточнила, что всем пострадавшим окажут материальную помощь.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что из-под завалов спасли двоих мужчин — 20-ти и 29-ти лет. Их госпитализировали. Из пострадавшего дома эвакуировали 10 человек.

На месте происшествия дежурят два автобуса, эвакуированных людей планируется разместить в пунктах временного размещения.

Напомним, в пятницу, 9 декабря, в двухэтажном доме на улице Пушкина произошел взрыв. В здании обрушились перегородки. Пострадали два человека. Позже причиной обрушения назвали взрыв самогонного аппарата.