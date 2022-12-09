Виталий Мутко: в 2023 году в Рязанской области жилье по-прежнему будет доступным

Гендиректор Дом. РФ отметил, что цены на жилую недвижимость перестают расти.

В Рязанской области на рынке недвижимости постепенно выравнивается соотношение спроса и предложения. По словам гендиректора Дом. Р. Ф. Виталия Мутко, такая тенденция позволит сохранить доступность жилья для жителей региона и в следующем году.

Мутко рассказал о нераспроданных 40 миллионах «квадратов» жилья. Это позволяет сделать вывод об удовлетворении спроса, который за последние годы вырос.

Гендиректор Дом. РФ отметил, что цены на жилую недвижимость перестают расти. В реальном выражении в некоторых проектах они даже начали снижаться. Выравнивание баланса спроса и предложения обеспечит доступность жилья и в 2023 году, считает Мутко. До 2030 года в этом направлении поставлена более масштабная задача — на всех вводимых в оборот участках построить и сдать 100 миллионов «квадратов» жилья.

Важно отметить, что строительство жилых домов сопровождается созданием соответствующей инфраструктуры, которая представлена инженерными сетями, автодорогами, спорткомплексами, объектами социальной значимости. Сейчас идет реализация 30 проектов, общая стоимость которых составляет 86 миллиардов рублей. Таким образом, удастся простимулировать строительство от двух до четырех миллионов «квадратов» нового жилья.

Также в России сегодня занимаются развитием рынка цивилизованного арендного жилья. Реализация данного направления позволит создать не просто альтернативу покупке жилья, но и повысить качество данного продукта. Комплексные мероприятия дают мультипликативный эффект, повышая доступность жилья и помогая регионам развиваться.