В Рязани оштрафовали водителя маршрутки, который выехал на «встречку»

Момент нарушения попал на камеру видеорегистратора.

В Рязани оштрафовали водителя маршрутки, который выехал на «встречку». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В четверг, 8 декабря, в 17:30 на улице Интернациональной около дома № 2 21-летний житель Рязани за рулем пассажирского автобуса «СИМАЗ» выехал на полосу встречного движения, нарушив ПДД. Момент нарушения попал на камеру видеорегистратора.

В ГИБДД водителя признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ («Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения») и назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.