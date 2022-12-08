В Рязани маршрутка выехала на «встречку»

По словам автора ролика, инцидент произошел у остановки «Телезавод» в сторону ОКБ.

В Рязани засняли маршрутку, выехавшую на встречную полосу. Ролик опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

Видео снято в четверг, 8 декабря, примерно в 17:30. По словам автора ролика, инцидент произошел у остановки «Телезавод» в сторону ОКБ.

«Перед светофором образовался небольшой затор. Водитель данного пассажирского автобуса гос номер Х002ТА 62 грубо нарушил ПДД, выехал на полосу встречного движения с полным салоном пассажиров, его занесло и он чуть не столкнулся с другими ТС», — отмечается в сообщении.