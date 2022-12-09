В МЧС назвали основной версию взрыва самогонного аппарата в рязанском доме

В пятницу, 9 декабря, в двухэтажном доме на улице Пушкина произошел взрыв. В здании обрушились перегородки. Пострадали два человека. Сначала причиной обрушения части дома называли взрыв бытового газа.

В МЧС подтвердили версию о взрыве самогонного аппарата в доме на улице Пушкина как основную. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время данная версия рассматривается как наиболее вероятная, по предварительной информации произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты», — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 9 декабря, в двухэтажном доме на улице Пушкина произошел взрыв. В здании обрушились перегородки. Пострадали два человека. Сначала причиной обрушения части дома называли взрыв бытового газа.

На место происшествия выехали мэр Елена Сорокина и губернатора Павел Малков. Из пострадавшего здания эвакуировали семь человек. Их разместили во временном пункте в здании Дворца Молодежи. Сорокина сообщила, что всем пострадавшим окажут материальную помощь.