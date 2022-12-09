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Сорокина пообещала решить проблемы с освещением улиц и благоустройством остановок
В пятницу, 9 декабря, Елена Сорокина встретилась с инициативными рязанцами.

Сорокина на личном приеме пообещала решить проблемы с освещением улиц и благоустройством остановок. Об этом мэр Рязани написала на своей странице «ВКонтакте».

В пятницу, 9 декабря, Елена Сорокина встретилась с инициативными рязанцами. Жители улицы Новаторов рассказали, что строительство двух домов на улице идет с нарушениями: застройщик повредил ограждение Комсомольского парка и перекрыл проезд для пожарных машин. Также жители беспокоятся, что плотность застройки района будет слишком высокой, во дворах всем не хватит парковочных мест, а нагрузка на детсады, школы, поликлиники и коммуникации возрастет.

Мэр поручила создать рабочую группу с привлечением общественности. Также управления благоустройства и земельных ресурсов Сорокина поручила подготовить документы для включения Комсомольского парка в лесопарковый зеленый пояс. Сейчас парк защищен решением рязанской гордумы.

Также рязанцы пожаловались на отсутствие фонарей на улице Южный промузел. По словам специалистов управления благоустройства, работы по устройству освещения начнут в феврале 2023 года. До этого времени управление говорит проектную документацию на строительство.

По словам жителей города, от пересечения улиц Черновицкой и Щорса до Ряжского шоссе в сторону Сысоева четыре остановки не оборудованы павильонами. Мэр пояснила, что павильоны установят в 2023 году как только позволит погода. В настоящее время на этом участке действует двухлетний контракт на ремонт дорожного полотна.

Жители улицы Кальной рассказали о своей ситуации: при сдаче ЖК «Маргелов» открыли сквозной проезд, вдоль дома проходит объездная дорога. В 2021 году на дороге сделали новый асфальт. Машины по ней едут с высокой скоростью, в том числе и грузовики, тем самым создают опасность для пешеходов. Рязанцы попросили сделать пешеходный переход и искусственную неровность в районе магазина «Подсолнух» и установить дорожный знак в районе дома № 75 по улице Кальная, запрещающий движение грузового транспорта.

Сорокина пообещала, что работы запланируют на 2023 год во время строительного сезона.