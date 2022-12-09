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Минздрав посоветовал рязанцам обращаться к врачам при ухудшении состояния из-за химических выбросов
Зарегистрированные случаи будут передавать в рязанский Роспотребнадзор.

Рязанцам посоветовали обращаться к врачам при ухудшении состояния из-за химических выбросов. Об этом сообщили активисты «Дышим чистым».

На своей странице они опубликовали письмо регионального минздрава.

«Врачами подведомственных медицинских учреждений дано указание фиксировать в первичной медицинской документации симптомы и жалобы, связанные с ухудшением самочувствия в период предполагаемых химических выбросов или после них», — говорится в письме.

В ведомстве отметили, что зарегистрированные случаи будут передавать в рязанский Роспотребнадзор. Стоит отметить, что ежедневно на странице Павла Малкова «ВКонтакте» появляются жалобы рязанцев о химическом запахе в разных районах города. Люди рассказывают о головных болях и кашле после выбросов.

Напомним, накануне в Рязани массово погибли свиристели. Горожане связывают их гибель с выбросами.