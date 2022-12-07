В Рязани засняли мертвых птиц на дороге

Кадры сняли на Михайловском шоссе 6 и 7 декабря около домов №№ 236-а и 238.

В Рязани засняли мертвых птиц на дороге. Об этом сообщили в группе «Дышим чистым» в среду, 7 декабря.

Кадры сняли на Михайловском шоссе 6 и 7 декабря около домов №№ 236-а и 238. На видео можно заметить несколько мертвых свиристелей.

По словам активистов, с ноября 2019 года по начало декабря 2022 года «от неестественных, антропогенных причин в городе погибло не менее 800 особей различных видов птиц (свиристели, дрозды-рябинники, снегири, галки, голуби, синицы, вороны). Независимая экспертиза неоднократно показывала, что причиной смерти птиц становилось поражение головного мозга и легких».