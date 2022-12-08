В Совфеде объяснили отсутствие указа о завершении мобилизации силой слова Путина

Сенатор Клишас заявил, что «в восприятии людей» слова президента значат больше, чем официальный указ о завершении мобилизации.

В Совфеде объяснили отсутствие указа о завершении мобилизации силой слова Путина. Об этом в интервью «Ведомостям» сказал глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор заявил, что «в восприятии людей» слова президента значат больше, чем официальный указ. Также он отметил, что необходимости в указе нет, так как власти не могут «выпускать по документу» при каждой общественно-значимой ситуации.

При этом Клишас отметил, что правительство не может заранее знать о необходимости новой волны мобилизации. По его словам, правительство будет руководствоваться ситуацией. В случае, если понадобится новая волна мобилизации — будет выпущен новый указ.

Ранее Андрей Клишас сообщил, что в Совфеде не обсуждают вопрос о возвращении смертной казни.