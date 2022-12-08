В Рязани пропал 13-летний ребенок

С 5 декабря 2022 года местонахождение ребенка неизвестно.

В Рязани пропал 13-летний Ренат Газизов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Мещера».

С 5 декабря 2022 года местонахождение ребенка неизвестно. Приметы: рост 140 см, волосы светлые, короткая стрижка, худощавое телосложение, голубые глаза. Одежда: черная шапка, черная куртка с капюшоном, черные джинсы, белые кроссовки.

Всех, кому известно о пропавшем, попросили звонить по телефону: +7 (920) 980-21-71 (дежурный отряда), +7 (4912)51-21-71, 112.

Позже стало известно, что подростка нашли живым.