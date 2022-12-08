В Рязани пропал 13-летний ребенок
С 5 декабря 2022 года местонахождение ребенка неизвестно.
В Рязани пропал 13-летний Ренат Газизов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Мещера».
С 5 декабря 2022 года местонахождение ребенка неизвестно. Приметы: рост 140 см, волосы светлые, короткая стрижка, худощавое телосложение, голубые глаза. Одежда: черная шапка, черная куртка с капюшоном, черные джинсы, белые кроссовки.
Всех, кому известно о пропавшем, попросили звонить по телефону:
Позже стало известно, что подростка нашли живым.