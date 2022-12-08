В Рязани подвели итоги программы местных инициатив за 2022 год

Мэр Рязани Елена Сорокина отметила, что в этом году по программе поддержки местных инициатив реализовано 29 проектов.

В четверг, 8 декабря, в Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина прошел круглый стол, посвященный подведению итогов конкурса проектов местных инициатив. Об этом сообщил сайт мэрии.

Мэр Рязани Елена Сорокина на собрании отметила, что в этом году по программе поддержки местных инициатив реализовано 29 проектов, в числе которых благоустройство скверов, детских и спортивных площадок, места для отдыха и досуга жителей, спортивные стадионы и памятные места.

«Областная программа местных инициатив — это поистине народная программа. Из года в год увеличивается ее финансирование, а значит, для власти всех уровней приоритет народных инициатив неоспорим. Твердая позиция нашего губернатора Павла Малкова — и в дальнейшем поддерживать и развивать областную программу. Для города это беспрецедентные возможности реализации общественных проектов», — подчеркнула глава администрации.

Министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина сообщила, что всего в этом году в Рязанской области реализовано 256 социально значимых проектов. По ее словам, в следующем году планируется увеличить финансирование программы на 50 миллионов, сумма софинансирования на один проект будет достигать до трех миллионов рублей. Количество проектов также будет увеличено до 50.

В рамках круглого стола активисты ТОС и общественных организаций представили свои проекты и озвучили планы на будущий год.