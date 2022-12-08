В российском МИДе заявили, что США будет подогревать конфликт на Украине до 2025 года

Мария Захарова пояснила, что администрация Байдена добивается от конгресса включения в бюджет на 2023 год дополнительной помощи Киеву в размере $37 млрд, чтобы начать «коррупционный марафон».