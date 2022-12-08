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В российском МИДе заявили, что США будет подогревать конфликт на Украине до 2025 года
Мария Захарова пояснила, что администрация Байдена добивается от конгресса включения в бюджет на 2023 год дополнительной помощи Киеву в размере $37 млрд, чтобы начать «коррупционный марафон».

В российском МИДе заявили, что США будет подогревать конфликт на Украине до 2025 года. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, это следует из документов, которые американские власти ни от кого не скрывают.

Захарова пояснила, что администрация Байдена добивается от конгресса включения в бюджет на 2023 год на помощь Украине 37 млрд долларов. Эти деньги попадут в «коррупционный марафон «Белый дом— Киев—Белый дом». Часть из них пойдет на нужны ВСУ, а остальные «осядут» в европейских или всемирных банках и частных фондах, «это они там уже поделят», предположила представитель министерства.

По мнению Захаровой, в эту схему попадают и 1,2 млрд долларов, на которые американские власти заключили контракт с компанией Raytheon для закупки Киеву систем ПВО.