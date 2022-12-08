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С 1 января 2023 года российские налогоплательщики перейдут на новую форму оплат
Новая форма оплаты налогов и страховых взносов — единый налоговый платеж (ЕНП), который будет поступать на единый налоговый счет (ЕНС). Внедрение ЕНС позволит упростить уплату налогов, максимально снизить временные затраты на эти действия и избежать ошибок.

С 1 января 2023 года все налогоплательщики страны перейдут на новую форму оплаты налогов и страховых взносов — единый налоговый платеж (ЕНП), который будет поступать на единый налоговый счет (ЕНС). Федеральный закон, вводящий этот порядок, был принят Госдумой и подписан президентом еще летом этого года.

«Внедрение ЕНС позволит упростить уплату налогов, максимально снизить временные затраты на эти действия и избежать ошибок», — рассказала заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Рязанской области Ольга Стрелкова.

Стоит отметить, что все платежи от налогоплательщиков, зарегистрированных в Рязанском регионе, будут поступать на единый счет в управлении федерального казначейства (УФК) по Тульской области на КБК 18201061201010000510. Платежи, перечисленные по старым реквизитам, казначейство учтет на ЕНС автоматически.

К числу преимуществ единого налогового счета также относится упрощение платежного календаря для плательщиков. Уплата налога будет проводиться одним платежом ежемесячно. Для всех налогов установлен единый срок перечисления — 28-е число каждого месяца.

По мнению Ольги Стрелковой, после введения ЕНС ускорится процесс возврата переплаты на расчетный счет. При поступлении от налогоплательщика заявления на зачет/возврат положительного сальдо ЕНС поручение на возврат будет направляться налоговым органом в казначейство не позднее дня, следующего за днем получения такого заявления. Таким образом, срок возврата излишне уплаченных сумм сократится с десяти до одного дня. Проведение зачета/возврата также будет происходить автоматически.

Уменьшится и время снятия блокировки со счета налогоплательщика после погашения им задолженности перед бюджетом. В связи с введением ЕНС полностью меняется механизм взаимодействия с банками, что позволит налоговым органам в течение одного дня после погашения задолженности обеспечить снятие блокировок с банковских счетов налогоплательщика.

Уже сейчас у многих жителей региона возникает много вопросов в связи с введением нового порядка оплаты. 5 декабря с 09:00 до 20:00 во всех межрайонных инспекциях Рязанской области пройдет день открытых дверей по вопросам, связанным с появлением института единого налогового счета.

Подробную информацию о функционировании ЕНС можно получить в любом налоговом органе или по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.