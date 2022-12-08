Рязанка пожаловалась на грубость и хамство врача ОКБ

У рязанки была черепно-мозговая травма и она решила пройти повторное обследование, чтобы избежать осложнений. Врач ОКБ не хотел принимать пациентку.

Рязанка пожаловалась на грубость и хамство врача ОКБ. Историей конфликта она поделилась с РЗН.инфо.

По словам Марии Кочугаевой, в среду днем она вместе с мужем приехала в Канищево в ОКБ. У рязанки была черепно-мозговая травма и она решила пройти повторное обследование, чтобы избежать осложнений. Женщина отметила, что пока они с мужем ждали в приемном покое результатов обследования, стали свидетелями неприятной картины — врач ОКБ не хотел принимать пациентку.

«Бригада скорой помощи привезла из города Спасск-Рязанский женщину и врач ОКБ Михаил Архипенко вел себя неадекватно. Он кричал и возмущался, что пациентку слишком долго везли. После этого фельдшер скорой помощи связался с главврачом Спасской больницы и передал трубку Архипенко. Тот даже не стал до конца слушать объяснения и положил трубку. Потом с его стороны последовали нецензурные высказывания в адрес руководства Спасской больницы», — рассказала Мария Кочугаева.

По словам женщины, ее муж спокойно сделал замечание врачу на его поведение и тот переключился на него. Рязанка вспоминает, что Михаил Архипенко стал оскорблять супруга, нецензурно выражаться и пытаться спровоцировать на конфликт.

«Я вмешалась в разговор и сказала, что мой муж сделал лишь замечание, вдобавок он инвалид I группы, так как незрячий. Однако врача было не остановить, он подошел к супругу стал размахивать перед ним руками и говорить что не верит, что у него проблемы со зрением. Затем начал угрожать, что вызовет полицию и мужа посадят на 15 суток. Я попыталась снять происходящее на видео, но охрана встала на сторону врача и запрещала мне проводить съемку. В это время Архипенко нажал тревожную кнопку», — продолжила рязанка.

Собеседница рассказала, что на вызов приехали сотрудники Росгвардии и врач сообщил им, что ее супруг стал зачинщиком конфликта. Женщина добавила, что врач убеждал сотрудников, что ее муж агрессивен и что после работы собирался его избить.

«Он заявил, что собирается написать заявление. Тогда сотрудники вызвали участкового. Мы его прождали четыре часа. За это время врач успокоился и даже пытался пойти на мировую. Сказал, что мы можем идти и он не станет писать заявление. Он даже не попытался извиниться. Мы отказались. После того, что он нам устроил не собирались мириться с ситуацией. Когда пришел участковый я попросила его проверить камеры наблюдения, где было видно, как неадекватно вел себя врач», — подчеркнула Мария.

Только в седьмом часу вечера рязанка вместе с мужем покинула ОКБ. Все это время супругов ждало такси, чтобы отвезти их в другой город. Женщина сообщила, что хочет, чтобы врач признал свою вину и не вел себя по-хамски с пациентами.

«Я считаю, что никому не позволено так себя вести, унижать людей ни за что, кричать на весь приемный покой и не принимать пациентов, которым нужна экстренно помощь. Женщину из Спасска-Рязанского все же положили в больницу, благодаря фельдшеру скорой, тот настоял на этом. Но, а скольких могли повезти обратно? Если бы я сделала замечание без мужа этому врачу, то он бы также меня унижал? А старые одинокие люди? Как они бы себя чувствовали? Так не должно быть, в людях должна быть человечность», — заключила собеседница.

В областной клинической больнице РЗН. инфо прокомментировали ситуацию.

«Областная клиническая больница ежегодно принимает около 100 000 пациентов, большинство из них поступают по экстренным показаниям. Каждому поступившему в ОКБ проводят комплекс диагностических, а потом лечебных мероприятий в зависимости от показаний. Если абсолютные показания для госпитализации отсутствуют, пациента направляют на амбулаторное лечение. У пациентки, о которой идет речь, такие показания отсутствовали, тем не менее, ее госпитализировали в ОКБ», — пояснили там.

В больнице подчеркнули, что администрация проводит проверку фактов, которые изложены в обращении рязанки.