В Старожиловском районе прокурором назначили Евгения Денисова

До назначения на должность он работал и.о. прокурора Кадомского района.

В Старожиловском районе сменился прокурор. Об этом в среду, 7 декабря, стало известно РЗН.инфо.

Теперь Старожиловскую прокуратуру возглавил Евгений Денисов. Денисов родился 19 марта 1983 года в Рязани. Учился на юридическом факультете в РязГМУ.

В 2007 году был назначен помощником прокурора в Сараевский район. В 2012 году стал заместителем прокурора в Чучковском районе.

С 2017 года — прокурор Кадомского района.

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