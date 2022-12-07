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В Приокском на детской площадке бродячие собаки покусали девятилетнюю девочку
Пост об этом появился в соцсетях.

В Приокском бродячие собаки покусали ребенка. Пост об этом во вторник, 6 декабря, опубликовали в группе «Мамочки Рязани».

Инцидент случился на улице Октябрьской во дворе дома.

«Стая собак, примерно 6-7 крупных собак внезапно с лаем вбежали во двор. Две собаки были с бирками, остальные без бирок. Дочь при виде стаи собак и понимая, что спрятаться в подъезде не успеет, просто замерла, надеясь, что собаки не обратят на нее внимания и просто пробегут мимо. Большинство собак действительно пробежали мимо, но одна обежала ребенка сзади и укусила за голень», — написала мать пострадавшей.

Рязанка написала, что ребенка спас зимний комбинезон, благодаря которому от укуса остались лишь ссадина и синяк.

«Ситуация с бродячими животными в городе критичная. Ведут себя эти животные неадекватно, нападают на людей. Сама до последнего времени была уверена, что животные проявляют агрессию только по вине людей. Но в субботу, услышав лай, я выглянула в окно и своими глазами видела всю эту сцену, пока муж уже в тапочках бежал по подъезду спасать ребенка. Собаки подбежали, укусили спокойно стоящего ребенка и убежали. Я люблю животных, но своего ребенка люблю значительно больше. И считаю, что бродячие животные в городе, собирающиеся в стаи, — это проблема! И ее надо решать», — добавила рязанка.

Она также приложила справку из травмпункта и фото синяков у ребенка.