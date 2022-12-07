Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 07
-8°
Чтв, 08
-5°
Птн, 09
-1°
ЦБ USD 62.94 0.03 08/12
ЦБ EUR 65.9 -0.21 08/12
Нал. USD 65.3 / 67.8 07/12 17:00
Нал. EUR 68.51 / 70.9 07/12 18:13
Новости
Мобилизация
Публикации
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 часов назад
675
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
6 830
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
5 653
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
15 488
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Рязанская прокуратура проведет проверку после сообщения о нападении бездомных собак на ребенка
Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, проверит исполнение законодательства по вопросам обращения с животными без владельца.

Рязанская прокуратура проведет проверку после сообщения о нападении бездомных собак на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, проверит исполнение законодательства по вопросам обращения с животными без владельца.

По результатам проверки будут приняты меря прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что 3 декабря на детской площадке на улице Октябрьской стая собак, из которых две были с бирками, напала на девятилетнюю девочку. Одна из собак укусила ребенка за голень, семья обратилась в травмпункт.