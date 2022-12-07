Рязанская прокуратура проведет проверку после сообщения о нападении бездомных собак на ребенка

Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, проверит исполнение законодательства по вопросам обращения с животными без владельца.

Рязанская прокуратура проведет проверку после сообщения о нападении бездомных собак на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, проверит исполнение законодательства по вопросам обращения с животными без владельца.

По результатам проверки будут приняты меря прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что 3 декабря на детской площадке на улице Октябрьской стая собак, из которых две были с бирками, напала на девятилетнюю девочку. Одна из собак укусила ребенка за голень, семья обратилась в травмпункт.