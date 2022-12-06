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В РГРТУ пройдет пресс-конференция по итогам акселерационной программы «Мой стартап»
Акселерационная программа «Мой стартап» стартовала в начале октября. Ее реализовали в рамках федерального грантового проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», направленного на раскрытие предпринимательского потенциала молодежи и подготовку профессионалов в области технологического предпринимательства.

В РГРТУ пройдет пресс-конференция по итогам акселерационной программы «Мой стартап». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие пройдет в пятницу, 9 декабря, в 14.00 бизнес-инкубаторе РГРТУ (конференц-зал, 4 этаж). Там презентуют лучшие технологические проекты и наградят выпускников акселерационной программы.

Акселерационная программа «Мой стартап» стартовала в начале октября. Ее реализовали в рамках федерального грантового проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», направленного на раскрытие предпринимательского потенциала молодежи и подготовку профессионалов в области технологического предпринимательства.

В программе приняли участие 662 студента, объединенные в 111 команд. В течение двух месяцев они работали над стартап-проектами по 28 направлениями: от VR-технологий до искусственного интеллекта до робототехники и разработки мобильных приложений.

Контактные данные:

+7 (930) 882-28-50

media.rsreu@yandex.ru