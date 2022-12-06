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В Курске на аэродроме загорелся нефтенакопитель после атаки ВСУ
Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

В Курской области на аэродроме загорелся нефтенакопитель после атаки беспилотника. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал.

«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», — написал Старовойт.

Как сообщили в Минобороны, накануне подобным атакам со стороны ВСУ подверглись аэродромы в Дягилеве и Энгельсе. В результате атаки беспилотником ВСУ на аэродроме в Дягилеве взорвался бензовоз. Три человека погибли, пять пострадали. Их доставили в ОКБ, двое — в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что о ЧП доложили Владимиру Путину. Губернатор региона Павел Малков пообещал оказать семьям погибших всю возможную помощь.