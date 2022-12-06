В Госдуме предупредили уехавших из России на фоне мобилизации о повышенных налогах

В Госдуме предупредили россиян, уехавших на фоне мобилизации, о повышенных налогах. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил член комитета парламента по бюджету и налогам Евгений Федоров в беседе с URA.RU.

«Если человек уехал из России и длительное время не находится в стране, то он не является резидентом налогового обложения РФ. У нас этот срок — полгода. Но если этот человек зарабатывает в России, то и платит налоги, как и любой человек, который зарабатывает в России. Фактически за него платит компания. Размер налога увеличивается (c 13 до 30%), потому что юридически компания привлекает иностранного гражданина. Налоговый резидент от гражданства не зависит вообще», — сказал Евгений Федоров.

При этом депутат высказался против идеи ужесточить налоговое законодательство в отношении покинувших страну граждан. Он пояснил, что для налоговой системы не важно время отъезда россиян из страны.