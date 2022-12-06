Прокурором Сасовского района назначили советника юстиции Оксану Сагееву

Соответствующий приказ опубликовал Генпрокурор Российской Федерации.

Прокурором Сасовского района назначили советника юстиции Оксану Сагееву. Об этом во вторник, 6 декабря, стало известно РЗН.инфо.

Сагеева родилась в 1976 году в Сасове. В 1998 году она закончила юридический факультет Мордовского государственного университета имени Огарева.

В органах прокуратуры начал служить с 2002 года. Она работала следователем прокуратуры Пителинского района, затем следователем, помощником Сасовского межрайонного прокурора, а после — заместителем прокурора Кадомского района. С 2016 года года проходила службу в должности заместителя Сасовского межрайонного прокурора, затем была прокурором в Чучковском районе.