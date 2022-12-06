Офицер ЦРУ назвал провокацией удар ВСУ по аэродрому в Рязани

Офицер пояснил, что Зеленский и его советники рассчитывают на эскалацию ситуацию, чтобы Россия совершила шаг, который может вызвать ответную реакцию НАТО и США.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться эскалации конфликта, чтобы вовлечь НАТО. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил офицер Центрального разведывательного управления в отставке Филип Джиральди, передает РИА Новости.

Собеседник канала пояснил, что Зеленский и его советники рассчитывают на эскалацию ситуацию, чтобы Россия совершила шаг, который может вызвать ответную реакцию НАТО и США.

Джиральди отметил, что президент Украины уже пытался столкнуть альянс с Москвой, обвинив последнюю в причастности к падению ракеты в Польше в середине ноября.

Он назвал атаки ВСУ по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях очередной попыткой подстрекательства.

«Это была провокация. Это не значит, что произошли какие-то существенные изменения и что Украина способна повторить подобные действий снова», — подытожил он.