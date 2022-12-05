Опубликованы фото поврежденного бомбардировщика с аэродрома в Дягилеве

На кадрах видно поврежденные топливозаправщик и бомбардировщик-ракетоносец ТУ-22М3.

Опубликованы фото поврежденного бомбардировщика ТУ-223 с аэродрома в Дягилеве. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Военный осведомитель» в понедельник, 5 декабря.

На кадрах видно поврежденные топливозаправщик и бомбардировщик-ракетоносец ТУ-22М3.

В понедельник, 5 декабря, в результате атаки беспилотником ВСУ на аэродроме в Дягилеве взорвался бензовоз. Три человека погибли, пять пострадали. Их доставили в ОКБ, двое — в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что о ЧП доложили Владимиру Путину. Губернатор региона Павел Малков пообещал оказать семьям погибших всю возможную помощь.