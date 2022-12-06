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Льготный проездной в Рязанской области подорожает на 22 рубля

Льготный проездной в Рязанской области подорожает на 22 рубля. Во вторник, 6 декабря, на заседании правительства поддержали вопрос об увеличении стоимости «месячных льготных талонов».

Глава минтранса Павел Супрун заявил, что стоимость проездного в регионе в 2023 году увеличится с 405 до 427 рублей, на 5,3%.

Так, повышение коснется «Льготной» транспортной карты на два вида транспорта в Рязани, которая предназначена для пенсионеров, для одного родителя или законного представителя из многодетной семьи, вдов участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС.

По словам Супруна, мера позволит повысить бесперебойную работу транспорта на социальных маршрутах.