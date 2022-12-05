В Сасове 86-летняя женщина выпала из окна и умерла в реанимации

Пенсионерка выпала из окна по собственной неосторожности.

В Сасове 86-летняя женщина выпала из окна и умерла в реанимации. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В пятницу, 2 декабря, пенсионерка выпала из окна третьего этажа в микрорайоне Южный. Ее доставили в больницу.

В понедельник, 5 декабря, стало известно, что женщина умерла в реанимации. Врачи рассказали, что она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Полицейский выяснили, что пенсионерка выпала из окна по собственной неосторожности.