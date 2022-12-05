В Рязани на площади Ленина полицейские провели задержание
В Рязани на площади Ленина полицейские провели задержание. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили очевидцы.
По их словам, силовики остановили серый Hyundai на безопасном «островке» дороги около памятника Ленину. Из машин вывели двух человек, заломали руки и прислонили к машине. Спустя несколько минут их провели в пункт полиции на площади. После возвращения оттуда — машину обыскали с участием понятых.
Задержанных увезли.
Позже в полиции прокомментировали информацию.