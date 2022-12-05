В полиции прокомментировали задержание людей на площади Ленина

Ранее очевидцы сообщили, что в Рязани на площади Ленина полицейские провели задержание. Силовики остановили серый Hyundai на безопасном «островке» и вывели двух человек. После их доставили в пункт полиции на площади.