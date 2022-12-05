В полиции прокомментировали задержание людей на площади Ленина
Ранее очевидцы сообщили, что в Рязани на площади Ленина полицейские провели задержание. Силовики остановили серый Hyundai на безопасном «островке» и вывели двух человек. После их доставили в пункт полиции на площади.
Полиция подтвердила задержание двоих людей на площади Ленина. Комментарий в понедельник, 5 декабря, пресс-служба ведомства дала РЗН.инфо.
«Сотрудниками полиции проводились оперативно-розыскные мероприятия по задержанию лиц, подозреваемых в совершении противоправных деяний», — сообщили в ведомстве.
Ранее очевидцы сообщили, что в Рязани на площади Ленина полицейские провели задержание. Силовики остановили серый Hyundai на безопасном «островке» и вывели двух человек. После их доставили в пункт полиции на площади.