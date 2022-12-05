В Нижегородской области взорвался газ в жилом доме

Ранее взрыв газа произошел в Ярославле.

В Нижегородской области взорвался газ в жилом доме. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент случился в городе Заволжье. Газ взорвался около 10 утра. В результате взрыва площадь возгорания составила примерно 30 кв метров.

Из здания эвакуировали 18 человек, из них трое — дети.

Ранее взрыв газа произошел в Ярославле. В результате обрушились чердачные перекрытия и кровля.