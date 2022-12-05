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Рязанская область заняла пятое место в рейтинге отсутствия вредных привычек у населения
При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий, продажа алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

Рязанская область заняла пятое место в рейтинге отсутствия вредных привычек у населения. Рейтинг составило РИА Новости.

Рейтинг рассчитали на основе шести показателей, которые говорят о распространении вредных привычек у жителей регионов. Это — употребление табачных изделий, продажа алкоголя, смертность от употребления алкоголя, а также число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и преступления, связанные с наркотиками и их аналогами.

В первую пятерку вошли — Чечня, Дагестан, Ингушетия, Ульяновская и Рязанская области. Далее расположились — Волгоградская область, Кабардино-Балкария, Брянская область, Республика Марий Эл и Саратовская область.

Во всех регионах отметили низкое потребление табака, низкие показатели смертности от алкоголя и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Слабыми сторонами регионов эксперты назвали объемы потребления алкоголя и высокие показатели распространения наркотических средств.

В наибольшей степени привержены вредным привычкам жители Республики Хакасия, Камчатского края, Сахалинской области, Удмуртской Республики, Еврейской автономной области, Амурской области, Забайкальского края, Мурманской и Магаданской областей, Чукотского автономного округа.