Путин включил Малкова в состав Госсовета

Президент России Владимир Путин обновил состав Госсовета и включил в него восемь новых глав регионов, которые были избраны на свои посты на последних выборах.

Путин включил губернатора Рязанской области Павла Малкова в состав Госсовета. Соответствующий документ опубликовали в понедельник, 5 декабря, пишет ТАСС .

Президент России Владимир Путин обновил состав Госсовета и включил в него восемь новых глав регионов. Речь идет о губернаторах Владимирской, Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской, Ярославской областей, а также главах Тамбовской области и Республики Марий Эл.

Все они были избраны на свои посты на последних выборах, которые прошли в сентябре.