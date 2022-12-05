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Один из организаторов заказного убийства рязанского предпринимателя Заварзина исчез
Тимур Лазовский перестал выходить на связь с судом, как и его адвокат. Предполагается, что он пустился в бега.

Один из организаторов заказного убийства рязанского предпринимателя Заварзина исчез. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на собственный источник.

Речь идет о Тимуре Лазовском, которого обвиняют в организации заказного убийства бизнесмена Александра Заварзина.

Дело рассматривает суд присяжных. Один раз его уже оправдали, но после уголовное дело вновь вернули на рассмотрение. Очередное заседание должно состояться в Рязанском областном суде во вторник, 6 декабря.

В мае 2021 года суд присяжных вынес оправдательный вердикт. Лазовского освободили в зале суда. Но осенью Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил оправдательный приговор Рязоблсуда. Дело вернулось в Рязань.

Как сообщил источник «Новой газеты», Лазовский исчез — долгое время он был на больничном, из-за чего заседания постоянно переносились, а теперь перестал выходить на связь и он и его адвокат.

«Скорее всего, Лазовский пустился в бега», — предположил источник.

Также предполагается, что 6 декабря облсуд рассмотрит вопрос о смене меры пресечения — с подписки о невыезде на, вероятнее всего, домашний арест.

Напомним, Заварзина убили в феврале 2018 года. Исполнитель прибыл к дому, где проживал Заварзин и стал ждать его. Когда бизнесмен приехал и вышел из автомобиля, тот несколько раз ударил его ножом. От травм бизнесмен скончался в больнице. Убийца скрылся с места преступления. После этого организаторы попытались скрыть следы, наниматель и исполнитель выехали за пределы России. Подозреваемого задержали в Польше. 14 сентября приговор убийце рязанского бизнесмена вступил в силу.