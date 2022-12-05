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Мать Елены Логуновой рассказала, с кем останутся ее внучки по решению опеки
По словам рязанки, уполномоченный по правам ребенка организовала для двух сторон сеанс медиации в присутствии детского психолога, где и было принято временное решение.

Мать Елены Логуновой рассказала РЗН. инфо, с кем останутся ее внучки по решению опеки.

По словам рязанки, уполномоченный по правам ребенка организовала для двух сторон сеанс медиации в присутствии детского психолога, где и было принято временное решение.

«Решили сделать опекунами девочек меня и Ирину Логунову в одинаковом соотношении. Половину месяца внучки будут жить со мной, а другую половину с ней», — пояснила Наталия Кошелева.

По словам женщины, Александр Логунов не лишен родительских прав, поэтому его мать находится по доверенности с детьми.

Женщина отметила, что временная опека продлится шесть месяцев, затем решение могут пересмотреть.

Она добавила, что пока понемногу общается с внучками, чтобы они к ней привыкли.

«Каждый день ко мне приводят девочек на 2-3 часа. Старшая меня помнила, а младшая нет, потому что была слишком маленькой. Сейчас внучки привыкли ко мне. Я заметила, что старшая стала очень похожа на Лену» -, добавила Кошелева.

Несмотря на долгожданные встречи с детьми Елены, Наталия переживает, что семья Логуновых может попытаться ее «убрать из опекунов». Женщина надеется, что этого не произойдет.