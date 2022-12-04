В Центральной России мороз сменится снегопадом и потеплением

В регионах Центральной России на смену морозам придет потепление и снегопад. Об этом сообщил в своем телеграм-канале специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В регионах Центральной России на смену морозам придет потепление и снегопад. Об этом сообщил в своем телеграм-канале специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в первую половину предстоящей недели характер метеоусловий существенно не изменится. Благодаря северо-западной периферии сибирского антициклона сохранится в основном солнечная и по-январски морозная погода, ожидается температура на 4-7 градусов ниже климатической нормы начала зимы.

«В ночь на понедельник ударят морозы до −12…−17, днем не выше −6…−11. Во вторник стужа на пару градусов отступит, а в среду под утро будет −9…−14, после полудня −4…−9. На этом холодный период затянувшегося бесснежья и аномально высокого атмосферного давления закончится», — написал синоптик.

Уже в четверг днем с запада придет атмосферный фронт, из-за пойдет небольшой снег, а температура воздуха повысится до −2…−7 градусов.