ТАСС: В результате взрыва в доме в Нижневартовске погибли пять человек

В результате взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске погибли пять человек. По данным городской администрации, в больницы доставили десять пострадавших, сообщает ТАСС.

В результате взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске погибли пять человек. По данным городской администрации, в больницы доставили десять пострадавших, сообщает ТАСС .

На месте происшествия идет разбор завалов. Эвакуированы 52 человека. Для жильцов подготовили пункт временного размещения.

По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, что привело к обрушению нескольких этажей.

СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.

Телеграм-каналы Mash и «112» сообщают, что ЧП могло произойти из-за детонации газового баллона, так как дом не газифицирован.