Рязанского бизнесмена оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому

Рязанский индивидуальный предприниматель осужден за покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Рязанский индивидуальный предприниматель осужден за покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Собранные следствием доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора. Индивидуальный предприниматель признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Следствием и судом установлено, что 1 июля 2022 года индивидуальный предприниматель попытался дать сотруднику полиции взятку в размере 50 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности как его самого, так и его работника-иностранца, нарушившего миграционное законодательство. Преступление не было доведено до конца, так как полицейский отказался от взятки.

Виновному назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.