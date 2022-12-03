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В США рассказали об опасности введения потолка цен на нефть
В США назвали опасное последствие введения странами G7 потолка цен на нефть. Из-за этого мировая торговля топливом может пойти со сбоями, хотя США стараются успокоить рынки, сообщает агентство Bloomberg.

В США назвали опасное последствие введения странами G7 потолка цен на нефть.

Из-за этого мировая торговля топливом может пойти со сбоями, хотя США стараются успокоить рынки, сообщает агентство Bloomberg.

По данным журналистов, чиновники администрации Байдена пытаются заверить участников нефтяного рынка в том, что недавно согласованный потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов не вызовет сбои в поставках и волатильности цен после того, как он вступит в силу 5 декабря. При этом эксперты опасаются тенденции к «чрезмерному соблюдению» ограничений, так как это может резко повлиять на ценообразование.

«Одной из серьезных потенциальных проблем будет чрезмерное соблюдение требований, когда посредники решат, что риск слишком велик, и не примут участие», — пояснил партнер Gibson, Dunn and Crutcher и бывший советник в Управлении казначейства Адам Смит.

Из-за скорой активации ограничений стран «большой семерки» многие игроки на время могут прекратить какие-либо действия, чтобы проанализировать все риски и понять, к каким санкциям со стороны государств Запада могут привести их решения.

«Это реальный риск. Может наступить многонедельное затишье, когда некоторые покупатели не захотят принимать товар, выжидая и наблюдая. Это не будет похоже на то, что вся торговля закроется, но могут быть некоторые, кто сделает шаг назад», — отметил аналитик нефтяного рынка в Rapidan Energy Group Хантер Корнфайнд.

Напомним, накануне страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов США за баррель.