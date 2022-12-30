В Рязанской области объявили метеопредупреждение
Непогода ожидается с вечера пятницы, 30 декабря, а также ночью и утром в субботу, 31 декабря.
В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального управления МЧС.
Вечером в пятницу, 30 декабря, а также ночью и утром в субботу, 31 декабря, в регионе ожидаются осадки — снег, мокрый снег, дождь. На дорогах гололедица, гололед, налипание мокрого снега.
В отдельных районах возможен туман с ухудшением видимости 200-500 метров.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Рязанской области в новогоднюю ночь.