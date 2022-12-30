Синоптики рассказали о рекордном тепле в Рязани в новогоднюю ночь

В последний день уходящего года, 31 декабря, в Рязани и области ожидаются небольшие осадки — мокрый снег и дождь. Возможен гололед и налипание мокрого снега, рассказали синоптики РЗН.инфо.

Стало известно, что в новогоднюю ночь в Рязани ожидается рекордное тепло. Об этом в пятницу, 30 декабря, РЗН. инфо рассказали синоптики.

В последний день уходящего года, 31 декабря, в Рязани и области ожидаются небольшие осадки — мокрый снег и дождь. Возможен гололед и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, местами сильная. В ночь на 30-31 декабря температура воздуха достигнет отметки -3.+2 градуса. Днем -2.+3 градуса.

По прогнозам синоптиков, не исключена вероятность, что 2023 год начнется с температурного рекорда. Пока самый теплый первый день Нового года с максимальной температурой +2 и +6 градусов был в 2007 году. Так, 1и 2 января пройдут небольшие осадки. Ночью преимущественно мокрый снег, а днем в виде дождя. Также ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 12-17 м/с.

Температура ночью 1 января достигнет отметки -3.+2 градусов. Днем 0…+5 градусов. Ночью и днем, 2 января, столбики термометров покажут -3.+2 градусов. Вечером возможно понижение температуры до -5.-3 градусов.

По словам экспертов, по предварительным данным возможны рождественские морозы, когда температура воздуха понизится до -18.-15 градусов.