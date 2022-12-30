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В рязанских супермаркетах за месяц произошел скачок цен на продукты к новогоднему столу
в начале декабря российские ритейлеры сообщили, что не планируют повышать цены на такие продукты как икра, рыба, копчености, колбасы, фрукты и игристые вина.

В рязанских супермаркетах за месяц произошел скачок цен на продукты к новогоднему столу. Журналист РЗН. инфо сравнил ценники в магазинах «Пятерочка» и «Глобус».

Так, за декабрь в сети супермаркетов «Пятерочка» цены выросли на:

  • мандарины: 1 декабря — 94,49 руб., 29 декабря — 107,99 руб;
  • томаты: 1 декабря — 88,99 руб., 29 декабря — 199,99 руб;
  • свеклу: 1 декабря — 24,99 руб., 29 декабря — 25,99 руб;
  • картофель: 1 декабря — 23,19 руб., 29 декабря — 27,49 руб;
  • лук репчатый: 1 декабря — 27,49 руб., 29 декабря — 32,49 руб;
  • тушка курицы: 1 декабря — 136,99 руб., 29 декабря — 137,99 руб;
  • икру красную «Корсаков» 90 гр: 1 декабря — 629,99 руб., 29 декабря — 649,99 руб.

Упали цены на следующий ряд товаров:

  • ананасы: 1 декабря — 152,99 руб., 29 декабря — 149,99 руб;
  • филе горбуши 400 гр: 1 декабря — 374,99 руб., 29 декабря — 359,99 руб;
  • вино игристое «Абрау-Дюрсо»: 1 декабря — 479,99 руб., 29 декабря — 399,99 руб.

Не выросли цены только на: сыр «Ламбер», лопатку говяжью, корейку свиную, огурцы, крабовые палочки, креветки, горошек зеленый, маслины, соки, колбасы.

В «Глобусе» также выросли цены на продукты для новогоднего стола:

  • форель «Меридиан» 200 гр: 1 декабря — 439,99 руб (по акции), 29 декабря — 449,99 руб. (по акции);
  • свиной окорок и свиная лопатка 100 гр: 1 декабря — 41,99 руб., 29 декабря — 43,99 руб;
  • свиная грудинка 100 гр: 1 декабря — 31,99 руб., 29 декабря — 33,99 руб;
  • томаты тепличные 1 кг: 1 декабря — 89,99 руб., 29 декабря — 199,99 руб;
  • перец сладкий 1 кг: 1 декабря — 149,99 руб., 29 декабря — 299,99 руб;
  • лук репчатый 1 кг: 1 декабря — 21,99 руб., 29 декабря — 26,99 руб;
  • картофель 1 кг: 1 декабря — 18,99 руб., 29 декабря — 22,99 руб;
  • мандарины 1 кг: 1 декабря — 79,99 руб., 29 декабря — 99,99 руб;
  • морковь 1 кг: 1 декабря — 21,49 руб., 29 декабря — 29,99 руб;
  • майонез «Слобода» 800 мл: 1 декабря — 188,99 руб., 29 декабря — 194,99 руб;
  • тушка курицы: 1 декабря — 139,99 руб., 29 декабря — 142,99 руб.

Упали цены на:

  • ананасы: 1 декабря — 179,99 руб., 29 декабря — 159,99 руб;
  • колбаса «Старадворская» салями, охотничья: 1 декабря — 113,59 руб., 29 декабря — 82,99 руб. (по акции);
  • икра лососевая 140 гр: 1 декабря — 1279,99 руб., 29 декабря — 1079,99 руб. (по акции);
  • горошек «6 соток» 425 мл: 1 декабря — 106,99 руб., 29 декабря — 79,99 руб. (по акции);
  • вино игристое «Абрау-Дюрсо» 750 мл: 1 декабря — 471,99 руб., 29 декабря — 389,99 руб (по акции);
  • напиток «Добрый Кола» 1,5 л: 1 декабря — 112,99 руб., 29 декабря — 82,99 руб. (по акции).

Напомним, в начале декабря российские ритейлеры сообщили, что не планируют повышать цены на такие продукты как икра, рыба, копчености, колбасы, фрукты и игристые вина. Но в Минсельхозе отметили, что цены могут максимум подняться на 1-2%.