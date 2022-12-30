Рязанское минтруда внесет изменения в региональное поставление для осуществления выплат добровольцам, участвующим в СВО

Соответствующий вопрос подняли после того, как рязанец обратился в редакцию и сообщил, что после ранения в зоне специальной военной операции он получил осколочное ранение. Тогда он получил финансовую федеральную и региональную поддержку, однако положенные 500 тысяч рублей от соцзащиты ему не выплатили.

Рязанское министерство труда и социальной защиты населения внесет изменения в региональное постановления, благодаря которому добровольцы В. С. России в зоне СВО смогут получить финансовую поддержку. Об этом в пятницу, 30 декабря, РЗН. инфо сообщило ведомство.

Соответствующий вопрос подняли после того, как рязанец обратился в редакцию РЗН. инфо и сообщил, что после ранения в зоне специальной военной операции он получил осколочное ранение. Тогда он получил финансовую федеральную и региональную поддержку, однако положенные 500 тысяч рублей от соцзащиты ему не выплатили. Местные чиновники указывали на несоответствие федерального и регионального законодательств.

В настоящее время минтруда планирует внести изменения в региональное постановление. Согласно ему, в случае ранения гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, предусмотрена выплата в размере 500 тысяч рублей. Членам семей погибших добровольцев предусмотрена адресная помощь в размере 1 миллиона рублей.