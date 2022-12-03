ТАСС: В Лондоне задержали миллиардера Михаила Фридмана

Российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали в Лондоне. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали в Лондоне. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Фридмана задержала полиция, но его пока отпустили под залог.

Источник сообщил, что также задержали еще одного человека с «некоторой суммой наличных». Он находится в полиции, его допрашивают.

Официальными комментариями ТАСС пока не располагает.

В пресс-службе Альфа-банка в свою очередь отметили, что Михаил Фридман находится у себя дома.

Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, 1 марта стало известно, что Фридман и Авен выходят из совета директоров российского Альфа-банка.